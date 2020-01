Málokdo se mezi špičkami českého byznysu pohybuje tak dlouho jako Magdalena Souček. Už na začátku 90. let, v necelých třiceti letech, stála u zrodu poradenských služeb, které do Česka přišly ruku v ruce se zahraničními investory. Tehdy se vrátila z emigrace a založila pobočku holdingu Arthur Andersen. Počátkem tisíciletí ale pro firmu a její zaměstnance přišlo těžké období. Reputaci přední konzultantské firmy na daně a audit poškodil krach velkého klienta v USA, energetického koncernu Enron. Několik let poté, co v roce 2002 pražskou pobočku převzal konkurent Ernst & Young (dnes EY), Souček ale opět uspěla: dostala se znovu do vedoucí role a od roku 2011 má už na starosti i část byznysu ve střední Evropě a na Balkáně.