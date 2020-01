Poslední těžař černého uhlí v Česku ještě nedávno zažíval nejlepší období za několik posledních let. OKD hlásilo mi­liardové zisky a premiér Andrej Babiš už začal nahlas uvažovat, že by se plány na brzké uzavření dolů mohly odložit a těžba by mohla probíhat až do roku 2030.