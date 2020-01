Lidé, kteří pracují, by si podle Evropské komise měli vydělat aspoň tolik, aby je neohrožovala chudoba. Kaž­dý stát Evropské unie by tak měl podle komise stanovit svou domácí minimální mzdu v takové výši, aby zaměstnanci, kteří ji pobírají, nespadli pod hranici chudoby. Dnes se v zemích EU chudoba týká v průměru skoro desetiny lidí, kteří pracují. V Česku je to necelých osm procent. Chudý je ten člověk, jehož příjem nedosahuje 60 procent mzdového mediánu v dané zemi. Medián dělí zaměstnance na dvě poloviny − jedna má mzdu nižší a druhá polovina vyšší. V Česku je nyní zhruba 30 tisíc korun.