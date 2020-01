Za porušení smlouvy, zejména za nedodržování jízdních řádů, vyměřil Liberecký kraj společnosti Arriva první pokutu. Sankce 815 tisíc korun se týká období od 15. prosince do konce loňského roku.

Kromě nedodržování jízdního řádu měla Arriva problém i s nefunkčním odbavovacím systémem, informační systém ve vlacích byl ještě na začátku ledna v němčině. Řekl to náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Vyměřená sankce nemusí být konečná, některé problémy přetrvávaly i na počátku letošního roku. "Vlaky už mají informační systém v češtině, firma ale stále nemá nový odbavovací systém," řekl Sviták. Po nedávném jednání v Liberci přitom ředitel Arrivy Daniel Adamka sliboval, že do 15. ledna bude ve vlacích nový odbavovací systém, stejný, jaký používají České dráhy.

Arriva v Libereckém kraji od poloviny prosince zajišťuje rychlíkové spoje z Tanvaldu do Prahy a z Nového Boru do Kolína, které objednává ministerstvo dopravy. Zajišťuje i regionální vlaky z Liberce přes Turnov a Starou Paku do Lomnice nad Popelkou a mezi Tanvaldem a Železným Brodem.

815 tisíc korun vyměřil Liberecký kraj společnosti Arriva za problémy v železniční dopravě.

Problémy byly zpočátku s velkým zpožďováním spojů, to se ale postupně zlepšilo. Podle informací společnosti Korid LK, jež dopravu v kraji koordinuje, jezdilo už na počátku roku 90 procent vlaků dopravce včas a průměrné zpoždění bylo pod dvěma minutami.

Arriva již dříve slíbila, že problémy napraví. "Start našich vlakových linek jsme nezvládli na sto procent a všem, kteří to při své cestě pocítili, bychom se rádi omluvili. Všichni pracujeme 24 hodin denně na tom, abychom dali vše do pořádku," uvedl dříve pro HN ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka.

Arriva není první dopravce, který dostal od Libereckého kraje pokutu za nedodržování smluv. Českým drahám vyměřil kraj v roce 2014 sankce bezmála 27 milionů korun. Spor dokonce mířil k soudu, obě strany se nakonec dohodly mimosoudně a České dráhy za pochybení zaplatily zhruba sedm milionů. Za nedodržování jízdních řádů nebo nasazování starších autobusů pokutoval Liberecký kraj i autobusové dopravce. Pokuty za více než milion korun dostaly BusLine nebo ČSAD Liberec, téměř 370 000 korun muselo za prohřešky zaplatit ČSAD Česká Lípa.

O sankcích vůči společnosti Arriva vlaky bude v únoru rozhodovat i Zlínský kraj. Především v prvních dnech platnosti nového jízdního řádu nabírala část spojů dopravce zpoždění desítky minut a společnost řešila i v tomto regionu problémy s odbavovacím systémem.

Arriva patří pod německého dopravce Deutsche Bahn a v budoucnu se hodlá přihlásit do výběrových řízení na provozování regionální dopravy v pěti krajích. Má zájem provozovat i některou z hlavních dálkových linek v zemi.