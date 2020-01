◼ ČESKO

Aukce, která má přinést nového operátora, se opozdí

Aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G, která na český trh může přinést nového operátora, není podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) dořešena. Za současných podmínek podle něj nenaláká dostatečný počet konkurujících firem, které by významně zasáhly do fungování trhu. Vláda na pondělním jednání schválila materiál, ve kterém počítá s vyhlášením aukce v prvním čtvrtletí. Kvůli zahrnutí připomínek ministerstva by se ale termín mohl o dva až tři měsíce posunout.

◼ ČESKO

Končí stávající vysílání Novy a Primy z Cukráku

Dnes před půlnocí skončí televizní vysílání komerčních televizí z vysílače Cukrák ve středních Čechách. Od čtvrtka diváci v regionu naladí programy skupin TV Prima, TV Nova, TV Barrandov, Óčko, Televize Seznam nebo Šlágr TV jen v novém standardu DVB-T2. K tomu potřebují set-top-box nebo televizi s DVB-T2 tunerem, oznámily České Radiokomunikace.

◼ ČESKO

Armáda bude mít nové pasivní radary

Ministerstvo obrany v úterý uzavřelo smlouvu na nákup dvou kompletů pasivních sledovacích systémů za 1,5 miliardy korun včetně DPH. Jejich základem jsou radiolokátory Věra NG od české firmy ERA. V každém kompletu je kromě radiolokátorů pět nákladních vozidel Tatra T-815 8x8, terénní automobily, stany, potřebná výpočetní technika a další součásti. Vojáci je mají dostat mezi lety 2021 a 2023.

◼ ČESKO/ČÍNA

Šanghaj pozastavila oficiální styky s Prahou

Čínská finanční metropole Šanghaj oznámila, že pozastavuje oficiální styky s Prahou. Důvodem je její partnerská smlouva s tchaj­wanskou metropolí Tchaj-pejí, kterou Čína považuje za jednu ze svých provincií. Pro Prahu je podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) spolupráce s Tchaj-pejí nyní přínosnější, než byla dosavadní s Šanghají. Hospodářská komora ale tvrdí, že celá situace může ovlivnit turistiku v české metropoli a působení českých firem v Číně.

"

Snad všude po Evropě zakazují divoká zvířata v cirkusech. A já jsem taky pro.

Andrej Babiš

Český premiér ke schůzce se zástupci spolku Svoboda zvířat a s představiteli iniciativy Cirkusy společně. Babiš uvedl, že souhlasí s variantou postupného zastavení chovu a drezury exotických, volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

◼ ČESKO

Celníci chtějí zrušit skoro čtvrtinu územních pracovišť

Celní správa plánuje zrušit během letošního roku územní pracoviště v Hodoníně, Chebu, Jičíně, Karviné, Mostě, Pelhřimově, ve Strakonicích, v Tachově, Trutnově a ve Vyškově. Rušení pracovišť by nemělo vést k propouštění. Zhruba stovka celníků bude přeřazena na jiné činnosti. Důvodem omezení počtu pracovišť je mimo jiné tlak na postupnou elektronizaci celní agendy. Správa má v současnosti 15 celních úřadů a 43 územních pracovišť.

◼ ČESKO

Izraelská firma nedodala náramky pro odsouzené

Izraelská firma SuperCom nedodala objednanou novou sadu 120 elektronických náramků pro odsouzené. Podle Probační a mediační služby kvůli tomu hrozí přechodné omezení monitoringu a jeho nahrazení namátkovými kontrolami probačních úředníků. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky se služba již připravuje i na variantu vypsání nové veřejné soutěže.

◼ ČESKO

Stravenkový paušál má fungovat vedle stravenek

Vládní strany se nedohodly na zrušení superhrubé mzdy. Debatu odložily do projednávání návrhu rozpočtu na příští rok. ANO i ČSSD sice říkají, že ji zrušit chtějí, sociálním demokratům ale vadí, že není jasné, z čeho by stát financoval výpadek 25 miliard korun. O ty by rozpočet přišel zavedením 19procentní daně z hrubé mzdy. Koalice na včerejším jednání naopak našla shodu v návrhu na zavedení stravenkového paušálu. Papírové stravenky zůstanou, ale zaměstnanci budou moci tento benefit čerpat i jako nezdaněný příjem.

◼ ČESKO

STEM: ANO by volilo 33,6 procenta lidí

V prosinci by se do sněmovny dostalo všech devět nynějších stran, zjistil průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Trikolóra, která se v některých dřívějších volebních modelech blížila pěti procentům potřebným pro vstup do sněmovny, by získala půl procenta, méně než Svobodní i Zelení.

◼ ČESKO

Dražeb ubývá, roste obliba elektronických aukcí majetku

Počet dražeb v České republice se v minulém roce mírně snížil, tento způsob prodeje stále častěji nahrazují jiné cesty, zejména elektronické aukce. Podle oficiální statistiky na portále Centrální adresa se v České republice loni uskutečnilo 1638 dražeb, tedy o 40 méně než v roce 2018. Celkem se prodal v dražbách majetek za 2,5 miliardy korun. V současnosti se podle zástupce největší dražební společnosti Prokonzulta stále méně draží velké průmyslové areály.

◼ NĚMECKO

Německým paslovem roku se stal výraz Klimahysterie

Německým paslovem roku 2019 se stal výraz Klimahysterie (klimatická hysterie). Oznámili to jazykovědci ze západoněmeckého Darmstadtu, podle nichž toto slovo hanobí snahy o ochranu klimatu a znevažuje důležité debaty o tématu. Paslovo roku letos vyhlásili už podevětadvacáté. Loni se jím stal výraz Respektrente − důstojný důchod. Politici jím označují změnu důchodového systému, jež má zajistit důstojnější život lidem, kteří pobírají velmi nízkou penzi.

◼ MOSKVA

Libyjský maršál Haftar příměří nepodepsal

Libyjský polní maršál Chalífa Haftar odjel z Moskvy bez podpisu mírové dohody o příměří. V ruské metropoli se při prostřednictví ruských a tureckých diplomatů konaly rozhovory, které měly zajistit klid zbraní mezi mezinárodně uznávanou vládou Fáize Sarrádže sídlící v Tripolisu a Haftarovými jednotkami na východě Libye.

◼ Z TWITTERU

Saša Vondra dí, že by Gretu Thunbergovou nepozval na kongres ODS. Mohl by vysvětlit, proč by Greta měla chtít jet na kongres strany, jejíž ideologie zamrzla na konci 90. let a jejíž někteří lídři působí jako troglodyti, které stroj času zanesl do éry, v níž jsou zcela mimo.

@JiriPehe

Český politolog a komentátor Jiří Pehe k blížícímu se kongresu ODS, který se uskuteční v sobotu 18. ledna.

"

Veřejný prostor je přesycen množstvím lží a polopravd, které je někdy pro někoho těžké oddělit od pravdivých informací.

Mikuláš Minář

Předseda spolku Milion chvilek, který poslal předžalobní výzvu předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi kvůli tomu, že dříve naznačil, že by spolek mohl nést odpovědnost za kybernetický útok na benešovskou nemocnici.

◼ SVĚT

Vědci našli v meteoritu nejstarší hmotu na Zemi

Vědci našli v meteoritu z Austrálie nejstarší hmotu na Zemi. Některé částice jsou staré až 7,5 miliardy let, takže převyšují stáří Země, ale i stáří naší sluneční soustavy. Meteorit tvořený pevnými částicemi dopadl do Austrálie v 60. letech minulého století. Prvenství ve stáří však patří zrnkům hvězdného prachu ukrytým v kosmickém tělese. Jeho galaktická pouť trvala řádově miliardy let. Z těchto údajů pak vědci odvodili stáří vzorků.

◼ USA

Žalobu na Trumpa odmítají republikáni hned blokovat

Republikáni se nechystají zamítnout ústavní žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa ještě před začátkem jejího projednávání v Senátu. Otázkou zůstává, jak dlouhé umožní jednání a zda povolí předvolání dalších svědků. Sněmovna reprezentantů, kde mají převahu opoziční demokraté, schválila žalobu na Trumpa za zneužití moci a obstrukce Kongresu. Pozorovatelé se všeobecně shodují, že žaloba nemá šanci na úspěch.

◼ IRSKO

Premiér vypsal na začátek února předčasné volby

Irsko po necelých čtyřech letech s menšinovou vládou míří k předčasným volbám. Premiér Leo Varadkar požádal prezidenta Michaela Higginse o rozpuštění parlamentu a vypsal nové volby na 8. února. Vládní strana a hlavní opoziční uskupení svádí těsný souboj a budou potřebovat výrazný posun, aby mohly pomýšlet na většinovou vládu. Oba odmítají spolupráci se třetí největší partají Sinn Féin, dříve politickým křídlem Irské republikánské armády.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Unie má novou nejvyšší úřednici

Evropská komise svou novou generální tajemnicí jmenovala Lotyšku Ilze Juhanso­neovou. Bývalá velvyslankyně pobaltské země při EU bude nejvyšší úřednický post v unii vykonávat poté, co v něm loni v létě prozatímně nahradila vlivného Němce Martina Selmayra.

◼ Z TWITTERU

Největší výhody Indie z pohledu českých exportérů: Je to demokratická země. V roce 2030 by měla mít více obyvatel než Čína. Má mnoho talentovaných technicky vzdělaných mladých lidí. A na rozdíl od Číny se tady anglicky domluvíte téměř kdekoli.

@R_Spicar_SP_CR

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

"

Když jste vegan, tak nemůžete jíst sýr. A to je prostě zločin proti všem milovníkům sýra.

Boris Johnson

Britský premiér chce v letošním roce zhubnout. Ohlásil ale, že veganem se kvůli tomu stát nehodlá.

◼ NĚMECKO

Padla další obvinění z podvodu kvůli Dieselgate

Státní zastupitelství v německém Braunschweigu obvinilo dalších šest zaměstnanců Volkswagenu ze závažných podvodů kvůli falšování emisních testů naftových vozů. Zaměstnanci pracovali v automobilce v letech 2006 až 2015 na nižších postech, než je správní rada. Volkswagen v září 2015 přiznal, že do 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

◼ ÍRÁN

Prezident slíbil potrestat viníky sestřelení letadla

Írán potrestá ty, kteří jsou zodpovědní za sestřelení ukrajinského letadla. V televizním projevu to řekl prezident Hasan Rúhání. Letadlo sestřelila protivzdušná obrana minulou středu, o život přišlo všech 176 lidí na palubě. Rúhání řekl, že tragická událost bude pečlivě prošetřena. Teherán o leteckém neštěstí mluví jako o neúmyslném zásahu letadla raketou. Mluvčí justice řekl, že několik lidí bylo v souvislosti s pádem letadla zatčeno.

◼ SRÍ LANKA

Zadržený muž pašoval jedovaté škorpiony v kufru

Srílanská policie zadržela na letišti v metropoli Kolombo muže, který se snažil ze země propašovat asi 200 živých jedovatých škorpionů. Podle místních úřadů se čínský občan zřejmě chystal po příletu zpět do vlasti ze škorpionů dostat jed a ten prodat. Celníci mu vyměřili pokutu 100 tisíc rupií (asi 12 500 korun), živočichy zabavili a nechali ho odletět domů. Boj proti pašování exotických zvířat je v posledních letech pro srílanské úřady zásadní výzvou.

◼ AUTA

Opel v Německu do roku 2025 propustí 2100 lidí

Výrobce automobilů Opel do roku 2025 propustí v Německu 2100 pracovníků. Firma doufá, že tak zlepší konkurenceschopnost. Zbylým zaměstnancům garantuje jistotu práce do poloviny roku 2025. Opel v Německu nyní zaměstnává asi 30 tisíc lidí. Propouštění chce firma zajistit formou dobrovolného programu, kdy zaměstnancům v továrnách v Rüsselsheimu, Eisenachu a v Kaiserslauternu nabídne zkrácený úvazek, předčasný důchod a odstupné.