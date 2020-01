Podle předběžných údajů ukončila Česká národní banka své hospodaření v minulém roce se ziskem 58 miliard korun. Z předešlých let však má kumulovanou ztrátu dosahující téměř 190 miliard. To znamená, že ČNB tučné zisky z minulého roku využije k pokrytí těchto ztrát a nebude převádět ani část zisků do státního rozpočtu.