Andrej Babiš se dopustil pozoruhodného výroku. "Já nevím, co je důchodová reforma. Já vím, že budeme zvyšovat důchody." Od premiéra vlády, která má v programovém prohlášení reformu hned jako první strategickou prioritu a která píše, že chce "konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí", je to skutečně na pováženou. Nicméně to má hlubokou logiku, kterou můžeme nazvat logikou populismu.