Za pět let by měl sport dostat z rozpočtu až 20 miliard korun. Proti současným zhruba osmi miliardám to bude skok. Ale jak říká předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička: "Sport je prolezlý po celé republice, jsme sportovní národ, týká se každého z nás. Nerozumím tomu, proč tak obrovský fenomén, jako je sport, má poloviční rozpočet než kultura."