Tuzemská ekonomika zažívá již několik let období ekonomického růstu. To se projevuje rekordně nízkou nezaměstnaností a zvyšováním mezd. V posledním roce však příznivý hospodářský vývoj začal doprovázet i rychlý růst spotřebitelských cen. Podle nejčerstvějších údajů inflace v prosinci dosáhla 3,2 procenta. Průměr za celý rok pak je 2,8 procenta, což je nejvíc za posledních sedm let.