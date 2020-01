Pirátský poslanec Tomáš Vymazal se tento rok pokouší výrazně zasáhnout do protidrogových zákonů v Česku. Ve sněmovně chce předložit návrh, který by legalizoval marihuanu i pro rekreační účely. Podle zjištění HN však hodlá jít ještě dál. Připravuje také zákon, který by lékařům umožnil předepisovat psychotropní látky vyvolávající halucinace, jako jsou LSD nebo psilocybin. Ten je obsažen v lysohlávkách, kterým se běžně říká houbičky. Na předpis by byla i látka MDMA, tedy droga známá pod označením extáze.