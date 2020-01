Podle ukrajinského ministra zahraničí Vadyma Prystajka se státy, kterých se bezprostředně týká sestřelení ukrajinského letadla z minulé středy, plánují dohodnout na společném právním postupu proti Íránu. Ministři zahraničí těchto zemí by o věci měli diskutovat ve čtvrtek v Londýně. Konkrétně jde podle něj o Kanadu, která při tragédii přišla o 57 občanů, o Švédsko, Afghánistán a pátou neupřesněnou zemi, informovala agentura Reuters. V troskách stroje minulou středu ráno zahynulo všech 176 lidí na palubě.

"Nechceme, aby se ukázalo na nějakého vojáka, na někoho nízko postaveného s tím, že tenhle člověk zmáčkl spoušť. Je to zodpovědnost íránské vlády," uvedl Prystajko na okraj své ofi­ciální návštěvy Singapuru. "Musíme zjistit, kdo dal příkaz, kdo zmáčkl spoušť. Všechny tyto lidi bychom měli potrestat," dodal. Země se podle něj budou v Londýně bavit také o kompenzacích a spolupráci při dalším vyšetřování tragického incidentu.

Írán v sobotu přiznal, že jeho ozbrojené síly letadlo sestřelily. Íránské revoluční gardy případ vysvětlují jako rozhodnutí jednoho člena protivzdušné obrany, který měl na vyhodnocení hrozby a reakci na ni zlomky vteřiny.

K havárii došlo 8. ledna, v době, kdy eskalovalo napětí mezi USA a Íránem kvůli zabití íránského generála Kásema Solejmáního v Bagdádu. Stroj ukrajinských aerolinií byl krátce po startu z letiště v Teheránu zasažen jen několik hodin poté, co Írán v odvetě za Solejmáního smrt zaútočil raketami na Američany využívané základny v Iráku, a nevylučoval proto okamžitou reakci Spojených států.

Přiznání íránského vedení, že je odpovědné za hromadnou smrt civilistů, z nichž mnozí byli Íránci s dvojím občanstvím, vyvolalo v Teheránu protivládní demonstrace. V neděli během nich íránská policie zasahovala proti demonstrantům slzným plynem i ostrou municí. Tvrdí to účastníci, kteří to dokládají záběry z protestu, jež se v neděli večer objevily na sociálních sítích. Íránská policie to v pondělí ale popřela.

Podle Prystajka by se na objasnění letecké tragédie měli podílet ukrajinští experti, kteří vyšetřovali sestřelení malajsijského dopravního letadla nad územím okupovaným ruskými separatisty v roce 2014.

Do vyšetřování současné havárie se zapojilo 45 odborníků z Ukrajiny a už po několika hodinách práce na místě jim bylo jasné, že letadlo bylo sestřeleno, tvrdí tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Museli si ale informaci nechat pro sebe, dokud se Írán nepřizná. "Nemohli jsme to ohlásit hned, protože našim expertům se tam špatně pracovalo, je to (Írán) problematická země," citovala Danilova kanadská televize CBC.

Íránská raketa, která Boeing zasáhla, explodovala v blízkosti kokpitu a do kabiny pilotů vlétly střepiny.