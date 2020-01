Uživatelé počítačů jsou v průměru čím dál starší, a proto i čím dál konzervativnější. Není divu, že projevují jen malé nadšení pro změny. K tak zásadní, jakou představuje změna operačního systému, je musí něco donutit. Ukončení podpory operačního systému ze strany výrobce takovým nevítaným, ale o to silnějším impulzem je. Nebo by mělo být. Dnešní den, kdy pro většinu uživatelů končí podpora Windows 7, by měl pro tento historicky pravděpodobně nejpopulárnější systém od Microsoftu znamenat konečnou.