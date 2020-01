Vnitrostátní energeticko-klimatický plán, který dnes projedná vláda, shrnuje závazky, kterými chce Česko přispět k evropským záměrům v této oblasti. Plán po členských státech požaduje Evropská unie. Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent.

Unie loni Česku doporučila, aby cíl pro rok 2030 činil alespoň 23 procent. Skupina senátorů z klubů starostů, KDU-ČSL, ČSSD a Senátor 21 pak ministerstvo vyzvala k navýšení na 24 procent. "Podle našich propočtů každé procento nad 20 procent nás vychází na podporu okolo 30 miliard korun," reagoval v prosinci Havlíček.

Ukazatel započítává kromě elektřiny také obnovitelnou energii v dopravě, vytápění a chlazení. Na začátku prosince Havlíček po jednání představitelů visegrádské čtyřky sdělil, že Česko je mezi těmito zeměmi lídrem.

K připravovanému plánu dostalo ministerstvo stovky připomínek. Finální verzi dokumentu mělo Česko předat Evropské komisi do konce loňského roku. Havlíček před svátky uvedl, že to po dohodě s komisí udělá zhruba s týdenním zpožděním. "V zásadě to máme hotové. Komise nám řekla, že nejsme sami," dodal.

Některé oborové organizace označují přípravu plánu za největší událost v české energetice v loňském roce, předřazují ji i přípravám stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Ministerstvo uvádí, že veřejné výdaje související s plněním cíle odhaduje na 900 miliard korun.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák upozornil, že v samotném růstu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě mají vyšší cíle všechny visegrádské země. Česko počítá s nárůstem na 16,9 procenta, Maďarsko na 19,1, Slovensko na 25, a Polsko dokonce na 29,5 procenta. Svaz naopak vítá, že ministerstvo zvýšilo podíl fotovoltaických elektráren. Jejich ekonomický potenciál považuje za vysoký.

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí Duha, Calla a Centrum pro energetiku a dopravu vyzvaly v pátek členy vlády, aby plán vrátili k přepracování.

"Plán nereflektuje aktuální vědecké poznání o probíhající změně klimatu a doporučení ohledně snižování emisí skleníkových plynů ani naše povinnosti vyplývající z pařížské klimatické dohody či nedávno přijatý závazek České republiky být do roku 2050 uhlíkově neutrální," uvedly ve společném prohlášení. Plán podle nich opomíjí také takzvanou komunitní energetiku, v rámci které vlastní a provozují obnovitelné zdroje energie obce a města. Tuto výtku mělo už dříve také Sdružení místních samospráv.