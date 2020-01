Zabití íránského generála Kásema Solejmáního byla ze strany USA zpackaná akce, protože posílila podporu Íránců představitelům íránského režimu. V rozhovoru na serveru Blesk.cz to řekl prezident Miloš Zeman. Solejmání byl zabit při útoku americkým dronem v pátek 3. ledna v Bagdádu.

Zeman připomněl, že se v Íránu před několika měsíci konaly demonstrace, při kterých lidé protestovali proti zdražení pohonných hmot. Režim proti nim tvrdě zasáhl. Zabití Solejmáního podle prezidenta vedlo k milionovým demonstracím, při kterých se íránský lid sjednotil za svou vládou.



„Proto si myslím, že to byla zpackaná akce,“ řekl Zeman k americkému útoku. Zabití generála podle něj představitelům Íránu pomohlo, nikoli uškodilo. Prezident řekl, že sestřelení ukrajinského letadla bylo „svým způsobem důsledkem zabití Solejmáního“, protože se stalo v rámci útoku na americké základny. „Bohužel došlo k chybě, ne‑li ke zločinu,“ řekl. K sestřelení se přiznal Írán, šlo podle něj o chybu.



Zeman nevěří, že by akce USA vedla k obrovskému konfliktu, protože „na to Írán nemá“. Jedinou možností, kterou má, je podle něj uzavření Hormuzského průlivu, což by vedlo k menšímu konfliktu.



Zeman také vyjádřil souhlas s bývalým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09), podle kterého byl čin USA porušením mezinárodního práva. „Nejsem si jist, a tady bych výjimečně souhlasil s Karlem Schwarzenbergem, zda zabití oficiálního představitele fungujícího státu – ať si o něm myslím, co chci – je, nebo není porušením mezinárodního práva,“ řekl prezident.



Irácký parlament po americkém útoku vyzval ke stažení spojeneckých sil ze svého území. Některé země kvůli zvýšenému napětí již své vojáky kvůli bezpečnosti stáhly. Čeští vojáci, kteří v zemi cvičí irácké kolegy, zatím zůstávají. V případě pěti policistů bylo rozhodnuto o jejich přesunutí do Česka, kde si vyberou dovolenou. Po obnovení standardní činnosti bude jejich mise pokračovat. Zeman řekl, že o situaci mluvil s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem (ČSSD) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).



„Měli bychom mít v každém případě připravená letadla pro případnou evakuaci,“ poznamenal. Dodal, že na rozdíl od Afghánistánu by mu stažení z Iráku nevadilo, protože v zemi byl již takzvaný Islámský stát poražen.