Demonstrace vypukly v reakci na sobotní přiznání íránských revolučních gard, že ve středu omylem sestřelily ukrajinské dopravní letadlo se 176 lidmi na palubě. Až do pátku přitom íránští představitelé popírali tvrzení některých západních činitelů, že Írán letadlo velmi pravděpodobně sestřelil. Teherán to označoval za lži. V troskách letounu zahynulo všech 176 lidí, vesměs Íránců či lidí s dvojím občanstvím. "Lžou, že naším nepřítelem je Amerika. Náš nepřítel je právě tady," skandovali protestující před teheránskou univerzitou. Pořádková policie už v sobotu zasáhla proti tisícům demonstrantů slzným plynem. V neděli do hlavního města přesunula posily.

Fotogalerie Fotogalerie Tisíce Íránců protestují proti vládě, režim povolal posily