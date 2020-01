Články o hyperloopu začínají skoro vždycky stejně. Už v titulku se vypíchnou velká města, mezi nimiž se nyní cestuje dlouhé hodiny, a doplní se, že hyperloop by z dnešní úmorné jízdy udělal minutovou záležitost. Mnichov−Berlín za 30 minut, San Francisco − Los Angeles jen za půl hodiny. A samozřejmě Brno−Praha, tuto trasu by pasažéři mohli zdolat za čtvrt hodiny, nebo, když jsou autoři článku hodně opatrní, za dvacet minut. Skvělý námět ke snění pro všechny, které dnes polévá studený pot při představě, že se budou muset vydat na rozkopanou D1 nebo usednout do vlaků, pro něž je překročení stokilometrové rychlosti stále div ne svátek.