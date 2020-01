Nebyl by to ani správný začátek nového roku, kdyby lidé nevzhlíželi k nebi, vzhůru ke hvězdám a tam, kam se ještě nikdy nevydali. Mars je výzvou, na kterou se zaměří letošní velké − a velmi drahé − projekty. Americká agentura NASA hodlá v létě, patrně kolem 17. července, kdy se otevře ­ideální meziplanetární "okno" pro start rakety, spustit misi Mars 2020. Cílem je dostat ze základny Cape Canaveral na miliony kilometrů vzdálenou rudou planetu vesmírné vozítko, tunový rover, jenž bude po přistání hledat stopy po někdejším životě a průběžně zjišťovat, nakolik je Mars obyvatelný: pro různé živé organismy, případně i pro člověka. Vůz by měl na planetě přistát asi po půl roce letu, konkrétně 18. února 2021.