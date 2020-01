Když zvednete hlavu v kanceláři, továrně nebo kavárně, pravděpodobně pod stropem uvidíte vzduchotechniku nebo vyústění klimatizace. Různé mřížky, trysky, plechová potrubí jsou tak běžnou součástí podobných prostor, že je ani nevnímáme − pokud nefoukají příliš. Hosté pražské restaurace Sia si ale okamžitě všimnou vznášejícího se objemného textilního rukávu se vzorem dračích šupin. Válec z tkaniny má přitom stejný úkol: šířit čerstvý vzduch. Vyrobila jej jedna z největších firem na světě zaměřených na textilní vzduchové potrubí, česká společnost Příhoda. "Trochu se tomu názvu potrubí bráním," říká Zdeněk Příhoda, který firmu, jež nese jeho jméno, v 90. letech založil. "Plechové potrubí, jak ho známe z akčních filmů, kdy jím prolézá tajný agent, většinou vede vzduch odněkud někam. Tomu, co děláme my, říkám vyústka. Je to ta část vzduchotechniky, kterou vidíme v místnostech, a skrze tento rukáv rozptylujeme po prostoru vzduch," přibližuje svůj výrobek.