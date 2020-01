Rusko nedávno pokáralo Prahu, že vracením se k sovětské invazi z roku 1968 kalí vzájemné vztahy, jenže starost je to zbytečná. Jak ukázal průzkum společnosti Pew Research Center, Češi si náklonnost k euroasijské velmoci jen tak zkalit nenechají.

Ze světových lídrů podle zmíněného šetření nejvíce našinců (33 procent oslovených) důvěřuje… ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi! Teprve na dalších příčkách skončil u Čechů francouzský prezident Emmanuel Macron (30), prezident USA Donald Trump (28), německá kancléřka Angela Merkelová (25) a čínský vůdce Si Ťin-pching (17).

U členského státu NATO působí Putinovo prvenství v žebříčku důvěry samozřejmě šokantně. Nejsmutnější ale je, že i ono souvisí se sovětskou okupací před padesáti lety. Respektive je produktem čtyřicetiletého uvěznění zemí střední a východní Evropy v sovětském bloku. Pořadí v průzkumu prováděném mezi 37 tisíci respondenty ve 33 zemích totiž vyšlo podobně ve státech Visegrádu, zatímco v západní Evropě naopak nejméně bodoval Putin s Trumpem. Každopádně Moskva čtyři desítky let nelenila a důkladně si své satelity naklepala, aby byly jako řízky měkké i po třiceti letech mocenského půstu.

Budeme-li hledat příčinu české důvěry v Putina v tom, co jej odlišuje od image ostatních čtyř světových vůdců, dostaneme staré známé rysy sovětské zahraniční politiky. Žádná vulgární velkohubost, vychvalování hrubé síly jako u Trumpa. Žádná prázdná chvástavost jako občas u Macrona. Žádný apel na křesťanský soucit s uprchlíky jako Merkelová. A ani atributy božského nekomunikujícího panovníka jako u Si Ťin-pchinga. Je to Putinova maska efektivního, racionálního šachisty a mírotvorce, která nakonec vítězí. Na promyšlený styl Kremlu jsou Češi holt uvyklí. A Putinovi − jako jeho předchůdcům a v kontrastu k ostatním střídajícím se světovým vládcům − bohužel vychází bez potíží už dvacet let.