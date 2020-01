Protože mám náctiletého syna, občas se mi podaří proniknout do tajů jazyka mladé generace. Jednou, když mi popisoval nějakou situaci, bezděky řekl, že jisté komplikace vedly k setkání s jedním kamarádem "IRL". Byl překvapen, když jsem se zeptal, co je to IRL? Přece in real life, v realitě.