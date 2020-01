Prý už nemáme hodnoty. Nebo je neumíme bránit. Nebo přebíráme hodnoty jiných. Což nás, řekněme Západ, oslabuje. Prý prohráváme válku o mozky, ale především o srdce lidí. Ti se odvracejí od toho, co nás učinilo silnými a bohatými. Nebo už nevědí, co nás učinilo silnými a bohatými. Nebo si myslí, že to vědí, ale ve skutečnosti si za tím představují něco úplně jiného. Je bohatství hodnota? Je tradice hodnota? Je způsob života hodnota? Evropa se stydí za svůj úspěch. Opouští cestu překonávání bolesti (nesmějme se prezidentovi za jeho vánoční poselství, myšlení bolí) a myslí si, že svět je zvědavý na její myšlenky.