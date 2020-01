◼ AUSTRÁLIE

Požáry komplikuje nejsušší naměřené počasí v historii

Austrálie loni zažila nejteplejší a nejsušší rok v historii měření. Podle agentury Reuters o tom informoval tamní meteorologický úřad, podle nějž ani v nadcházejících měsících nelze očekávat chladnější počasí či významnější deště. To je špatná zpráva pro hasiče, kteří v současné době bojují s desítkami lesních požárů, jež likvidují rozsáhlá území na jihovýchodě země. Podle hasičů mohou požáry definitivně uhasit jen silné lijáky.

◼ ČESKO

Heren i automatů loni výrazně ubylo

Počet heren v Česku loni meziročně klesl o 33 procent na 1227. Počet herních automatů se snížil o 7,3 procenta na 36 800. Počet obcí s úplným zákazem hazardu stoupl o 3,7 procenta na 474. Uvádí to ministerstvo financí. Registr vyloučených hráčů by měl být podle mluvčího ministerstva Zdeňka Vojtěcha spuštěný zhruba v polovině roku. Obce mohou provozování hazardních her na svém území regulovat vlastními vyhláškami.

◼ ČESKO

Nejvíce peněz od státu dostalo ze stran ANO

Stát vyplatil loni na příspěvcích politickým stranám a hnutím přes 624 milionů korun. Částka je o více než 60 milionů vyšší než předloni. Některé strany dostaly minulý rok navíc příspěvek na úhradu nákladů za volby do Evropského parlamentu. Nejvíce peněz získalo loni vládní hnutí ANO, zejména díky počtu poslanců i krajských zastupitelů. Stát vyplatil příspěvek 36 uskupením. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí.

◼ ČESKO

Včely loni hubili roztoči, med nejspíš podraží

Včelstva v Česku minulý rok decimovali roztoči, kteří měli ideální podmínky k množení. Pravděpodobně kvůli tomu podraží med, uvedla Mendelova univerzita v Brně. Někteří včelaři přišli o všechna včelstva. Přesné údaje o ztrátách za celou republiku zatím nejsou k dispozici. Vyšlechtění plně odolných včel je zatím jen teorií, mimo jiné kvůli vysokým nákladům. V Česku je evidováno 778 544 včelstev a 62 498 včelařů.

◼ ČESKO

Pojišťovny mohou vymáhat peníze za neočkované

Zdravotní pojišťovny by měly podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vymáhat náklady na léčbu nemoci, proti níž se člověk nepodrobil povinnému očkování. Zákony to podle něj už v současné době umožňují. Řekl to v debatě o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví na jednání sněmovního zdravotnického výboru. Názory na prospěšnost očkování se liší. Roste počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají.

◼ ČESKO

Tábor si připomene 600 let bitvou, filmem i chorálem

Rekonstrukcí bitvy, filmem, knihou, husitským chorálem i výstavou v Bechyňské bráně si město Tábor letos připomene 600 let od svého vzniku. Chorál by měli natočit studenti hudební školy Berklee z amerického Bostonu. Připravují se stovky akcí, náklady budou tři miliony korun. Oslavy začnou 25. února. Založení města se váže k 27. březnu 1420, k příchodu husitského vojevůdce Jana Žižky na místo, kde jihočeské město leží.

◼ Z TWITTERU

Podle našich měsíčních odhadů inflace na konci roku dál zrychlila, zatímco průmysl zamířil hlouběji do útlumu. ČNB tak bude dál dělat bu bu bu.

@BrozkaMichal

Michal Brožka, ekonom Komerční banky

◼ ITÁLIE

Lazio dostalo pokutu za rasistické pokřiky

Disciplinární komise italské fotbalové ligy uložila Laziu pokutu 20 tisíc eur (přes půl milionu korun) za rasistické pokřiky jeho příznivců na útočníka Maria Balotelliho z Brescie v nedělním utkání. Přísnějšímu trestu podle italských médií Lazio uniklo díky spolupráci na odhalení identity pachatelů. Rasistické chování začal italský fotbal řešit minulý rok, Lazio je kvůli svým fandům jedním z nejvíce problematických klubů.

◼ ČESKO

Praha musí dokázat, že Slovanskou epopej vydržela

Praha musí ve sporu o vlastnictví Slovanské epopeje Alfonse Muchy dokázat, že dílo takzvaně vydržela, tedy že ho vlastnila v dobré víře, že jí patří, uvedl Obvodní soud pro Prahu 1. Jednání poté odročil na duben. Malířův příbuzný John Mucha v žalobě na hlavní město tvrdí, že se Praha vlastníkem obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory.