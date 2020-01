Režim v Teheránu nemůže nechat smrt druhého nejmocnějšího muže země brigádního generála Kásema Solejmáního bez odpovědi. Írán ale nebude chtít rozpoutat válku se Spojenými státy, říká Saíd Mehdí Parpančí, protože vládnoucí ajatolláhové dobře vědí, že by jim přinesla zkázu. Podle ředitele rádia Farda, íránského vysílání Rádia Svobodná Evropa, to potvrzuje i způsob provedení raketového útoku proti americkým základnám v Iráku, při kterém nebyl nikdo zraněn. "Nejspíš to nějak koordinovali. Když ve středu ráno hovořil ajatolláh Chameneí, dal najevo, že pokud Američané nebudou chtít úder vrátit, tak lze tuto kapitolu považovat za uzavřenou," myslí si novinář.