Co by mohl říci kandidát na předsedu KDU na nadcházejícím volebním sjezdu, aby to byla stoprocentně pravda? Třeba: "Naše strana nevzkvétá. Je to, jako by povstala, ale zase si lehla. Nepodařilo se nám navázat na nadějný výsledek z roku 2013. Ztratili jsme skoro třetinu poslanců, několik senátorů a v komunálních volbách skoro 350 mandátů. V aktuálních volebních průzkumech bojujeme o parlamentní přežití." Bylo by to dokonale trefné, ale ne zcela původní. Jsou to slova z projevu Marka Výborného, který se stal předsedou strany loni v březnu. Od té doby se ke smůle lidovců nezměnilo nic. A pokud ano, tak k horšímu. K seznamu "úspěchů" lze přidat, že loni KDU zaznamenala historicky nejhorší výsledek v evropských volbách. Nástupce Marka Výborného, který se předsednictví vzdal kvůli starosti o děti po úmrtí manželky, tak bude v ještě prekérnější situaci než on. Čas do sněmovních voleb se krátí. A záruka, že v nich lidovci získají přes pět procent hlasů a projdou s odřenýma ušima do dolní komory parlamentu, nikde.