Pokud chceš vydělat, kup si nemovitost. Motto, kterým se minimálně posledních šest let řídí investoři všech velikostí i národností. Výsledkem je růst cen domů i bytů o desítky procent, prudké navyšování nájmů a také rostoucí nespokojenost těch, kteří nemají nejen na koupi nemovitosti, ale poslední dobou ani na pronájem. A protože je jich stále víc, stačilo "pouhých" šest let na to, aby se politici i centrální banky konečně vzpamatovali. Rok 2020 tak může být první, který na nemovitostní trh přinese ledovou sprchu.