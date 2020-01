Koruna vstoupila do nového roku výrazně silnější. Euro bylo v pondělí nejlevnější od února 2018. Podle analytiků české měně v současnosti nahrává lepší nálada investorů na světových finančních trzích. Silnější měna by podle expertů mohla například zlevnit některé zájezdy do zahraničí. Naopak poslední vývoj může ztížit pozici vývozcům.