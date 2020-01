Organizace Transparency International se soudí s premiérem Andrejem Babišem − chce omluvu za to, že ji opakovaně nazval "zkorumpovanou neziskovkou". Je to naprosto klíčový spor. Nejde v něm jen o to, do jaké míry jsou ve veřejné debatě přípustná lživá vyjádření. Ale hlavně o to, jestli v Česku může nadále beztrestně kynout arogance moci.