Politik Andrej Babiš je imitace, která to dotáhla k dokonalosti. Viděno optikou nové a hodně diskutované knihy o krizi liberalismu The Light That Failed (Světlo, které pohaslo) bulharského analytika Ivana Krasteva působícího ve Vídni a amerického politologa Stephena Holmese je český premiér dokonalým příkladem zapadajícím do jejich teorie o tom, že liberalismus ve střední Evropě selhal, protože se ho zdejší elity pokusily imitovat. A proti této imitaci se zdvihl odpor, jehož výsledkem je růst populismu a nacionalismu.