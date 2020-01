úterý 7. ledna

V americkém Las Vegas začíná letošní ročník technologické konference The Consumer Electronics Show (CES). Na tu se mimo jiné po 28 letech vrátí společnost CES. Rozruch také způsobilo oznámení, že mezi pozvanými řečníky je Ivanka Trumpová, dcera amerického prezidenta. Jedním z témat konference budou 5G sítě. Letos do Las Vegas dorazí velký počet vládních úředníků. Důvodem je, že vládní úřady a politici v USA se stále více zajímají o velké technologické firmy, jako jsou Apple, Google či Amazon. A to kvůli jejich dominantní pozici na trhu se službami, jež nabízejí. Jde například o oblast internetového vyhledávání, ecommerce či on-line reklamy.