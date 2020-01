◼ EVROPSKÁ UNIE

NATO stojí za Američany, prohlásil Stoltenberg

Írán musí přestat s násilnostmi a vyhrocováním napětí na Blízkém východě. Po mimořádném jednání velvyslanců členských zemí to prohlásil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. NATO podle něj stojí jednotně za Spojenými státy, jejichž útok v pátek zabil íránského generála Kásema Solejmáního. Nyní pozastavenou výcvikovou misi v Iráku aliance podle Stoltenberga obnoví, až to bude situace umožňovat.

◼ ÍRÁN

Poradci prezidenta USA jsou podle Zarífa klauni

Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf doporučil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby přestal naslouchat svým poradcům pro Blízký východ. Podle něj jsou to klauni. V den, kdy se davy Íránců loučily s generálem Kásemem Solejmáním, napsal, že začal konec americké přítomnosti v západní Asii. Zaríf studoval v USA a pomohl vyjednat dohodu o íránském jaderném programu, kterou v roce 2018 Trump vypověděl.

◼ ÍRÁN

Trumpova smrt nebude stačit, vzkazuje generál

Uspokojivou odvetou za zabití íránského generála Kásema Solejmáního není ani zabití amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prohlásil to velitel letectva íránských revolučních gard Amír Alí Hádžízáde, který se v Teheránu stejně jako ostatní nejvyšší íránští představitelé zúčastnil Solejmáního pohřbu. Dostatečnou satisfakcí podle něj bude jedině odstranění všech amerických vojáků z Blízkého východu.

◼ RAKOUSKO

Agentura potvrzuje, že Írán končí s jaderným závazkem

Mezinárodní agentura pro atomovou energii potvrdila, že Írán odstupuje od jaderné dohody z roku 2015, byť s možností návratu. Slíbila, že o dalším vývoji bude včas informovat členské země. Írán v neděli oznámil, že se necítí být vázán omezeními, pokud jde o obohacování uranu, zároveň uvedl, že bude dál spolupracovat s agenturou. Americký prezident Donald Trump napsal, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň.

◼ ČESKO

Zimola rezignoval na pozici jihočeského předsedy ČSSD

Jiří Zimola rezignoval na pozici krajského předsedy ČSSD. Na zasedání krajského předsednictva rezignovali i dva místopředsedové Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa. Kandidátku ČSSD pro krajské volby v jižních Čechách povede hejtmanka Ivana Stráská. Zimola si s dalšími kolegy nechal loni zaregistrovat hnutí Změna 2020. To půjde do krajských voleb samostatně. Je otevřeno všem, jak nezávislým kandidátům, tak i členům ČSSD, uvedl v dopise člen hnutí Změna 2020 David Slepička.

◼ ČESKO

Vláda schválila novelu, která má omezit invazní druhy

Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která má omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů na území České republiky, schválila vláda. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna. Úprava zavádí nařízení Evropské unie, změny se v budoucnu dotknou i dalších zákonů. Za invazní druhy se považují zavlečené nepůvodní organismy, které se rychle šíří, agresivně vytlačují původní druhy a způsobují rozsáhlé ekologické škody.

◼ ČESKO, AFRIKA

Češi asi posílí vojenskou operaci v Africe

Až 60 českých vojáků by mohlo působit v protiteroristické operaci v Mali, Nigeru a Čadu. Návrh ministerstva obrany nejdřív musí schválit vláda a Parlament. Operace Barkhane byla zahájena 1. srpna 2014. Česká republika společně s dalšími evropskými zeměmi obdržela nabídku Francie, jež ji vede, k vojenské účasti. Vojáci by v regionu při operaci měli být ode dne schválení do konce roku 2022.

◼ VENEZUELA

Venezuela má dva prezidenty a nyní i dva šéfy parlamentu

Venezuelský parlament, ovládaný čtyři roky opozicí, má po svém nedělním zasedání dva předsedy. Autoritářský režim prezidenta Nicoláse Madura totiž na nedělní volbu nového šéfa parlamentu nepustil opozici, a vládní strana tak dosadila do čela zákonodárného sboru poslance Luise Parru. Ten byl do loňska členem opozice, ale kvůli korupci byl z jejích řad vyloučen. Opozice a řada zemí včetně Česka ale uznávají dál jako prezidenta i předsedu parlamentu Juana Guaidóa.

◼ ČESKO

Praha nechá doplnit studii umístění Slovanské epopeje

Hlavní město zadá Institutu plánování a rozvoje, aby rozšířil dříve vypracovanou studii možných umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Zatímco původní dokument z roku 2017 bral v potaz jenom místa pro novou stavbu, nově by do něj měl institut zařadit i existující budovy. Cyklus obrazů by měl v nejbližší době na pět let putovat do Moravského Krumlova, přesný termín stěhování zatím není znám.

◼ ČESKO

Více než polovina Čechů dostala k Vánocům hotovost

Mezi nejčastější dárky uplynulých Vánoc patřila podle průzkumu Air Bank kosmetika (73 procent) a oblečení (72 procent). Na třetím místě se umístil dárek v podobě hotovosti. Když Češi dostanou k Vánocům peníze, nejde jen o drobné. Nejběžnější obdržená částka se pohybuje v rozmezí 1000 až 2000 korun. Výjimkou ale nejsou ani dary přesahující 5000 korun, které obdrželo 16 procent respondentů. V průměru každý obdarovaný dostal 3300 korun.

◼ ČESKO

Soud pustil Řepku z vězení

Krajský soud v Plzni v neveřejném řízení rozhodl o propuštění fotbalisty Tomáše Řepky z vězení. Uložil mu zkušební dobu na tři roky a dohled probačního úředníka. Loni ho poslaly soudy na dva a půl roku do vězení za zpronevěru, internetové útoky na exmanželku a maření úředního rozhodnutí.

◼ Z TWITTERU

I podle dalšího auditu Evropské komise je Babiš v konfliktu zájmů. Zdá se ale, že to jemu i jeho rodině, jakož i prezidentovi a jeho rodince, nijak nekazí náladu. A většině jejich pappenheimských nejspíš taky ne. Takže česká pohoda.

@JiriPehe

Český politolog a komentátor Jiří Pehe.

"

Každý má povinnost se nad tím zamyslet, protože strana nemůže být bez hlavy.

Jiří Mihola

poslanec KDU-ČSL by sám kandidaturu zvážil, pokud by ho někdo navrhl. Strana bude mít sjezd 25. ledna v Praze. Kandidaturu zatím oznámili poslanec Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský. Předseda Marek Výborný skončí z rodinných důvodů.

◼ ČESKO

Vláda vyčlenila peníze na nákup vrtulníků z USA

Vláda vyčlenila peníze na nákup vojenských vrtulníků ze Spojených států. Na včerejším zasedání změnila vládní usnesení z května 2017 a výdaje na program rozvoje vzdušných sil do roku 2026 zvýšila z 24,6 miliardy na 36 miliard korun. Návrh kabinetu předložil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pořízení osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper vláda odsouhlasila už dříve.

◼ RUSKO

Ruská loď přepravující zbraně se porouchala

Ruská výsadková loď zapojená do přepravy zbraní do Sýrie se při zpáteční plavbě porouchala v Bosporském průlivu. Oznámila to včera ruská média. Lodi z ruské Černomořské flotily, vlečené remorkérem, si nejprve povšimli turečtí přispěvatelé sociálních sítí. Výsadkové lodi Orsk se podle zdrojů ruských médií porouchal jeden ze dvou dieselových motorů a zatím není jasné, kolik času si oprava vyžádá.

◼ JAPONSKO

Japonce bylo 117 let, je nejstarší na světě

Již 117. narozeniny oslavila Japonka Kane Tanakaová, která je oficiálně registrována jako nejstarší člověk na světě. Do Guinnessovy knihy rekordů byla zanesena loni v březnu ve věku 116 let. Na party uspořádané v neděli v pečovatelském domě ve Fukuoce na jihu Japonska si mimo jiné pochutnala na dortu. Tanakaová se 117 let dožila minulý týden ve čtvrtek, narodila se 2. ledna 1903 jako předposlední z osmi sourozenců.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Za 136 znásilnění čeká muže vězení na doživotí

Na doživotí poslal včera britský soud do vězení indonéského studenta, který byl ve čtyřech oddělených procesech usvědčen ze 136 případů znásilnění. Šestatřicetiletý Reynhard Sinaga lákal do svého bytu mladé muže, které omámil a následně sexuálně napadal. Své činy si nahrával na mobilní telefon a fotografoval. Soudkyně v severoanglickém Manchesteru Sinaga označila za "zlého sériového sexuálního predátora" a souhlasila s výrokem jedné z obětí, která jej popsala jako "monstrum".

◼ RUSKO

Šéf Krymu upozornil na Ukrajince mezi turisty

Krym loni navštívilo skoro 7,5 milionu turistů, což je rekordní číslo za celé období od rozpadu Sovětského svazu, oznámil šéf Ruskem anektovaného poloostrova Sergej Aksjonov. Milion návštěvníků z Ukrajiny podle něj svědčí o tom, že se Ukrajinci smířili s připojením poloostrova k Ruské federaci. Anexi z března 2014 neuznává nejen Ukrajina, ale ani většina zemí světa. Řada jeho obyvatel má stále dva pasy, kromě ruského také původní ukrajinský.

◼ TURECKO

Turečtí vojáci v Libyi budou experti a pomocné síly

Kontingent tureckých vojáků vyslaný do Libye na podporu mezinárodně uznávané vlády v Tripolisu budou tvořit vojenští experti a technický personál. Podle agentury Reuters to dnes uvedl šéf turecké diplomacie Mevlüt Cavusoglu. Prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil přemístění jednotek v neděli s tím, že Ankara vysoce postavené důstojníky vysílá na žádost libyjské vlády. Severoafrickou zemi už roky sužuje konflikt různých frakcí.

◼ ČESKO

Praha 9 zavedla parkovací zóny do vybraných ulic

Parkovací zóny v hlavním městě jsou od pondělí rozšířeny na Prahu 9. Nejsou na celém území, ale pouze ve vybraných částech, zhruba od ulice Na Rozcestí po Poštovskou. Parkovací oprávnění začala městská část vydávat už loni v listopadu. Obyvatelé si dlouhodobě stěžují na špatnou situaci s parkováním zejména na rozmezí Vysočan a Libně v okolí O2 areny. Zóny už fungují v několika městských částech.

◼ Z TWITTERU

Koruna pokračuje v letošním dosavadním vítězném tažení. Kurz se poprvé od poloviny dubna 2017 dostal pod 25,30 koruny za euro.

@JanVejmelek

Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky, komentuje pondělní kurz koruny.

"

Mimozemšťané existují, o tom nemůže být pochyb... Je možné, že jsou právě teď tady, a my je jenom nevidíme.

Helen Sharmanová