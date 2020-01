Společnost Pale Fire Capital by ráda rozhýbala napjatý trh s počítačovými odborníky. Investiční skupina kvůli tomu koupila od poradenské firmy Your System její divizi zaměřenou na outsourcing IT expertů. Ty si od ní pronajímají klienti na konkrétní projekty, aniž by je museli přímo zaměstnávat. Loňský obrat divize byl 185 milionů korun a k zákazníkům vyslala 140 specialistů.