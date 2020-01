Po měsících nejistoty a náročných rozhovorů má Španělsko nakročeno k vůbec první koaliční vládě na národní úrovni od přechodu k demokracii na konci 70. let. Socialista Pedro Sánchez by měl v úterý v parlamentu získat důvěru pro svou koaliční vládu s krajně levicovým hnutím Unidas Podemos (Společně můžeme). Bez podpory katalánských separatistů se ale Sánchez neobejde. Osud jednoho z nejbohatších re­gionů, Katalánska, se tak opět dostane do centra dění na Pyrenejském poloostrově.