Ministryně Klára Dostálová má problém. Poté co nový stavební zákon zkritizovali všichni, kdo mohli, dostala dopis od zástupců měst a obcí, aby ho hodila do koše s tím, že je naprosto nepoužitelný. A jak moc, vysvětlila dokonale analýza ministerstva vnitra, které vede koaliční sociální demokracie. Nový zákon by měl všechna řízení sloučit do jednoho a stávající stavební úřady místo místním samosprávám podřídit Nejvyššímu stavebnímu úřadu.