Politické anekdoty zažívají v Rusku v posledních letech znovuzrození. Přitom to poměrně dlouho vypadalo, že Rusové o politice žertovat nechtějí. Natolik je vyčerpával boj o vlastní přežití po rozpadu Sovětského svazu a s ním související znehodnocení úspor i prudký propad životní úrovně. Nezměnilo se to ani po nástupu Vladimira Putina k moci před dvaceti lety, jakkoli vtipy o Vovočkovi, chytrém školním chuligánovi, by se jistě daly přeonačit na politiku. Rusové nehodlali žertovat o prezidentovi, který je vyvedl z chaosu devadesátých let a za nějakých patnáct let téměř zdvojnásobil jejich životní úroveň.