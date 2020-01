Na polích mezi vesnicemi Baranów, Teresin a Wiskitki ve středním Polsku se prohání vítr a vrčí traktory místních zemědělců. Už za tři roky by sem, do míst vzdálených asi 35 kilometrů jihozápadně od Varšavy, mohly přijet bagry a nákladní auta a začít budovat největší pomník konzervativní vlády sestavené stranou Právo a spravedlnost − Centrální komunikační uzel Solidarita. Pod vznosným názvem se skrývá nové letiště s nádražím pro rychlovlaky a opravdu by se stalo cestovatelským středem celého Polska. Navázalo by na něj na 1600 kilometrů nových železničních tratí, většinou pro rychlovlaky. Z centra Varšavy by sem spoj měl dorazit do patnácti minut, z většiny míst v Polsku do dvou hodin. Jedna z deseti plánovaných nových tras povede také do Bohumína. Na tom už jsou Poláci a Češi domluveni.