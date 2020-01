Když íránský duchovní vůdce Sajjid Alí Chameneí nedávno připínal generálovi Solejmánímu nejvyšší vojenské vyznamenání, popřál mu "mučednický osud". Americká raketa z tohoto řečnického obratu udělala v pátek skutečnost. Ajatolláh Chameneí nikdy nechválí žijící lidi, u generála udělal výjimku, při jiné příležitosti ho dokonce označil za "živého mučedníka", aby zdůraznil jeho význam. V konfliktním a proměnlivém prostředí íránské mocenské elity tvořili oba muži silný tandem, spekulovalo se i o jistém druhu nástupnictví.

Když se Solejmání v posledním desetiletí objevil mezi čelnými představiteli íránské politiky, zjistili západní analytici, že o něm vědí jen málo. Poptávka po informacích o mocném muži byla ale velká. Dnes víme i to, že vstával ve čtyři hodiny ráno, že jedna z jeho dcer žila v Malajsii a kolísala ve víře nebo že trpěl problémy s prostatou a bolela ho záda.

Narodil se v roce 1957 do skromných venkovských poměrů, daleko od mocenských a kulturních center země. Ve třinácti letech odešel z domova, aby pomohl otci splácet dluh za pozemky, které si Solejmání starší mohl pořídit na základě pozemkové reformy předchozího režimu z roku 1962. Kásem Solejmání už se domů nikdy nevrátil, ale dalších deset let to nevypadalo, že je předurčen k velkým věcem.

Pracoval jako stavební dělník a volný čas trávil ve cvičebnách tradičního perského zápasu. Tam se pěstovalo tělo, vlastenectví, mužná družnost a ctnost bojovnosti. O revoluční činnost proti vládnoucímu šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavímu ani o islám se příliš nezajímal. Solejmáního pozdější líčení svého politického a náboženského "probuzení" v polovině 70. let je zřejmě pokusem dotvořit vlastní legendu tak, aby odpovídala nynějšímu režimu.

Obrat nastal na konci dekády v souvislosti s islámskou revolucí roku 1979 a válkou s Irákem z let 1980 až 1988. Proud událostí tehdy strhl i Kásema. Přidal se k nedávno založeným Revolučním gardám, kterým nová elita věřila více než armádě. Jeho prvním úkolem bylo bojovat proti íránským Kurdům, kteří se pokusili využít uvolnění poměrů pro získání větší autonomie. Jeho vzestup urychlil irácký útok, Solejmání se zapojil do bojů, i když znalci jeho životopisu soudí, že více než náboženství ho pohánělo vlastenectví, osobní ambice a také bojovný duch. Dvaadvacetiletý muž konečně získal směr a cíl.

Osvědčil se jako inteligentní, iniciativní a odvážný voják a brzy se stal vysokým velitelem Revolučních gard. Tyto roky ho zásadně ovlivnily, současně se ale staly důležitou položkou jeho pozdější politické prezentace − jako člověka, který se těší na mučednickou smrt a je skromným velitelem svých druhů.

Jeho tehdejší jednání vypovídá i o jeho způsobu uvažování. Na jednu stranu nebyl fanatik, vojenský ani náboženský. Stavěl se proti nesmyslnému plýtvání životy, otevřeně nesouhlasil s metodou "lidských vln", které měly na frontě vyvážit iráckou přesilu ve výzbroji a materiálu a vyhovovaly zálibě nového režimu v mučednictví. Vedly k obrovským obětem mezi idealistickými mladými lidmi.

Současně projevoval sklon k riskantnímu jednání. Jako velitel se osobně vydával na průzkumné výpravy do týla nepřítele a získával si tak oblibu u vojáků. Během těchto výprav na nepřátelském území často ukořistili kozy, které pak společně opékali. I to pomáhalo jeho pověsti. Především ale zůstával naprosto věrný novému zřízení, které mu dalo šanci vyniknout, a získával v něm stále silnější a prestižnější postavení. Smrt si ho na letišti v Bagdádu našla krátce před vyvrcholením jeho dráhy.

Solejmáního strategické poučení z irácké války bylo, že jeho země si nemůže dovolit další velký konflikt, a sám se mu snažil vyhnout i do budoucna. Současně věřil, že Írán je neustále ohrožen, a proto je třeba boj se silnějšími soupeři přenést mimo íránské území a vést ho jako zástupnou, asymetrickou válku, v níž velké armády ztrácejí své výhody.

O Solejmáním se v posledních letech mluvilo zejména v souvislosti s projektem íránského "sanitárního kordonu" v širší oblasti Blízkého východu. Revoluční gardy a především jednotky al-Kuds se pod jeho vedením snažily o vybudování sítě spřátelených režimů, nebo alespoň klientských ozbrojených skupin. Dařilo se mu to v Libanonu, Gaze, Jemenu a pak zejména v Iráku a Sýrii. Jeho muži však připravovali útoky i v Americe, Africe nebo východní Asii.

Osud mu šel naproti. Sesazení diktátora Saddáma Husajna v Iráku v roce 2003 a instalace demokratických procedur byly pro tamní šíitskou komunitu dobrou zprávou a byly výhodné i pro sousední Írán. Teherán si z dřívějšího mocného rivala udělal své náhradní bojiště, politického klienta a částečně i ekonomickou kolonii. Například část činnosti íránských Revolučních gard se financuje z prodeje irácké ropy. Proto tolik Iráčanů, včetně části šíitů, Solejmáního smrt oslavovalo.

Nemenší geopolitickou šancí byla občanská válka v Sýrii, kde Solejmáního muži za pomoci libanonské organizace Hizballáh a dalších jednotek zabránili pádu prezidenta Bašára Asada. Když se situaci nedařilo zcela obrátit, byl to údajně právě Solejmání, kdo přímo v Moskvě přesvědčil prezidenta Vladimira Putina, aby přispěchal syrskému vládci na pomoc.

Ze Sýrie se stala země závislá na Íránu, vojensky i ekonomicky, kupuje si například íránskou ropu a zbraně za několikamiliardovou půjčku z Teheránu. Bezvýhradný obdiv tato politika ale v obou zemích nesklízí. V Íránu dali účastníci nedávných demonstrací najevo, že nechtějí, aby Teherán vydával své omezené prostředky na regionální výboje, a žádali, aby se vláda začala zajímat o jejich životní vyhlídky. Řada z nich také vnímala Solejmáního jako hlavního aktéra represe prodemokratického hnutí.

Popularitu v Íránu a částečně i v Iráku měl Solejmání založenou na své roli v boji proti Islámskému státu, Spojeným státům nebo "sionistům". Opírala se také o jeho pověst skromného hrdiny a geniálního stratéga. Co by si s touto slávou počal?

Od svržení šáha koncem 70. let je Írán náboženskou diktaturou, v čele s nejvyšším duchovním vůdcem. I prezidenti pocházejí z řad duchovních. Revoluční gardy se spokojovaly s úlohou v pozadí, zahraničním vlivem a kontrolou nad íránským bohatstvím.

V posledních letech se ale státní propaganda soustředila na Solejmáního a začala zdůrazňovat jeho úlohu. Objevily se jeho fotografie z mládí, s ajatolláhem Chameneím nebo z fronty. Média líčila jeho organizační schopnosti i zásluhy o bezpečnost země. Pro řadu pozorovatelů byl posun matoucí. Solejmání nemohl nahradit churavějícího nejvyššího duchovního vůdce Chameneího, protože sám není duchovní. Začalo se proto spekulovat o postupné proměně íránského režimu z teokracie na vojenskou diktaturu Revolučních gard. To je i v souladu s pomalým přechodem od upadající náboženské identity režimu k perspektivnějšímu nacionalismu.

Vyhovovalo by to silné mocenské skupině vzešlé z řad důstojníků z války s Irákem, propojené silnými zážitky i osobními vazbami. Tito lidé společně stoupali hierarchií Revolučních gard, samotný Solejmání se navíc vyznačoval schopností udržovat velkou síť spojenců a příznivců a uměním dobře mluvit.

Sám se prezentoval jako nadstranický vojenský expert, ale blíže měl ke konzervativnímu křídlu režimu. Například v roce 1999 společně s několika dalšími představiteli Revolučních gard pohrozil relativně umírněnému prezidentovi Muhammadu Chátamímu, že pokud neukončí tehdejší studentské protesty, udělají to gardy samy. Možná to byla i hrozba pučem.

Páteční americký atentát vykroužil otazník nad oběma zmíněnými dlouhodobými projekty íránského režimu − postupným ovládnutím Blízkého východu pomocí Revolučních gard a jejich klientů a také možnou proměnou teokracie na vojenskou diktaturu. Nikdo není nenahraditelný, ale Solejmáního − vzhledem ke zmíněným okolnostem − budou jeho spojenci nahrazovat jen velmi těžko.