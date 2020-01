◼ ČESKO

Státní zástupce nebude žádat o Babišovo vydání

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nebude znovu žádat sněmovnu o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Podle Šarocha se proti Babišovi stále vede stejné trestní stíhání, ke kterému již byl vydán. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zároveň však potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků.

◼ ČESKO

Na drahách v Česku zemřelo loni 247 lidí

Na drahách v České republice zemřelo loni 247 lidí, meziročně o osm procent více. Nejvíce obětí si vyžádaly srážky vlaku s člověkem. Stalo se jich 252 a zemřelo při nich 194 lidí. O rok dříve jich bylo 225 a měly 176 obětí. Přibylo i zraněných při mimořádných událostech na drahách. Rovněž letošní rok začal na drahách tragicky, za první dva dny na nich zemřelo už pět lidí. Loni vzrostl také počet srážek na železničních přejezdech.

◼ ČESKO

Biskup zahájí tříkrálovou sbírku v Olomouci na koni

Historickou částí Olomouce projede dnes ráno na koni olomoucký biskup Josef Nuzík. Otevře tak letošní ročník tříkrálové sbírky v srdci arcidiecéze, ve které byla tato tradice založena a kde také lidé do celostátní sbírky přispívají nejvíce. V tříkrálových kostýmech budou biskupa na koních doprovázet primátor Miroslav Žbánek a ředitel olomoucké charity Petr Prinz.

◼ ČESKO

MPSV nesmí uzavřít smlouvu na systém vyplácení dávek

Ministerstvo práce nesmí uzavřít smlouvu na nový informační systém pro vyplácení dávek, který má podle plánu fungovat od roku 2021. Z pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyplývá, že ministerstvo transparentně nevysvětlilo vyřazení vítězné firmy DXC Technology z tendru kvůli nízké ceně, čímž porušilo zákon o zakázkách. MPSV s tím nesouhlasí, odvoláním nechtělo ale případ dál protahovat. Výtky zohlední v zadávacím řízení.

"

Komise, v níž zasedali všichni předsedové vrcholných soudů, vybrala Jana Passera. Byla tam jednotná shoda.

Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti (za ANO) uvedla, že soudcem Soudního dvora Evropské unie by se mohl stát Jan Passer.

◼ ČESKO

V Klementinu loni naměřili výjimečně teplý rok

Loňský rok byl v pražském Klementinu druhý nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Loňská průměrná teplota 12,6 stupně Celsia zaostala za rekordním rokem 2018 o 0,2 stupně, uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém informačním webu. Oproti normálu z let 1981 až 2010 byl loňský rok teplejší o 1,8 stupně. Velmi teplý byl i loňský prosinec, kdy v Klementinu naměřili průměrnou teplotu 4,8 stupně Celsia.

◼ ŠVÝCARSKO

Šéf MOV: Letní olympiáda bude bez politických gest

Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach varoval sportovce před politickými gesty při olympijských hrách v Tokiu, které se uskuteční na přelomu července a srpna. Sportovci by se měli zdržet politických projevů, protože je zakazují regule MOV a podle Bacha nemají smysl. V Mexiku 1968 se gestem odporu proti sovětské okupaci Československa proslavila gymnastka Věra Čáslavská, když při sovětské hymně sklopila hlavu.

◼ ČESKO

Vysoké Mýto zopakuje pochod za odsun vojáků

Ve Vysokém Mýtě se 23. ledna bude opakovat protestní pochod na podporu odsunu Sovětské armády z Československa. Ve městě, kde sídlila silná sovětská posádka, se pochod konal ve stejný den roku 1990. Regionální muzeum spolu s radnicí chystají i další program k výročí. Ve městě se po srpnu 1968 usídlila sovětská posádka o síle asi pěti tisíc mužů. Město mělo přes 10 tisíc obyvatel.

◼ ČESKO

Zemřel politický vězeň a "vatikánský špion" Plocek

Ve věku 94 let zemřel bývalý politický vězeň Josef Plocek, který se postavil nacistické i komunistické totalitě. V roce 2012 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. V srpnu 1951 jej za odeslání dopisu o stavu českého náboženského a církevního života do Vatikánu soud odsoudil ve vykonstruovaném procesu jako "vatikánského špiona" ke 13 letům odnětí svobody.

◼ SEVERNÍ MAKEDONIE

Premiér odstoupil, chystá se úřednický kabinet

Severomakedonský premiér Zoran Zaev dnes splnil slib a předal předsedovi parlamentu Talatu Džaferimu svou demisi. Tento krok má podle dohody hlavních politických stran umožnit, aby řízení země do dubnových předčasných parlamentních voleb převzala úřednická vláda. Zaevova rezignace bude nyní postoupena prezidentovi Stevu Pendarovskému, který pak předsedu parlamentu informuje, koho pověřil vytvořením nového kabinetu.

◼ RAKOUSKO

Kurz se vrací, lidovci i Zelení schválili koalici

Vedení konzervativní Rakouské lidové strany jednomyslně schválilo koaliční dohodu se Zelenými i personální obsazení chystané vlády. Předseda lidovců Sebastian Kurz se tak po sedmi měsících vrátí do funkce kancléře. Vznik nové vlády schválili i delegáti sjezdu strany Zelených. Programové priority zahrnují dosažení klimatické neutrality do roku 2040, snížení daní či důraznější prosazování integrace cizinců do rakouské společnosti.

◼ AUSTRÁLIE

Pink slíbila půl milionu dolarů na boj s požáry

Americká zpěvačka Pink slíbila dát půl milionu dolarů (téměř 11,4 milionu korun) na pomoc v boji s tragickými lesními požáry, které pustoší Austrálii. Zpěvačka je si­tuací naprosto zdrcena, napsala na Twit­teru. Do neděle si oheň vyžádal 24 obětí. Požáry už několik měsíců sužují hlavně jihovýchod země. Od loňského října oheň sežehl více, než je rozloha celého Slovenska. Podle vědců už zahynulo kolem půl miliardy volně žijících savců, ptáků a plazů.

◼ BANKY

Čína zmírnila pravidla pro zahraniční banky

Úřad pro regulaci bankovního a pojišťovacího trhu v Číně zveřejnil nová pravidla, která zjednoduší zahraničním firmám vstup na tamní bankovní a pojišťovací trh. Ruší požadavek na celková aktiva, která musí mít zahraniční banky při založení podniku v Číně, a uvolňuje omezení týkající se akcionářů společných podniků. Země rovněž zpřísňuje pravidla, která mají zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu.

◼ ROPA

Bělorusko se dohodlo na dodávkách ruské ropy

Rusko a Bělorusko jsou připraveny podepsat dohodu o prvních dodávkách ropy z Ruska, které byly kvůli sporu o podmínky kontraktu zastaveny 1. ledna. Oznámila to běloruská energetická firma Belněftěchim. Minsk a Moskva se před koncem roku nedohodly na podmínkách dodávek, ropa do běloruských rafinerií proto netekla. Bělorusko je důležitou tranzitní zemí pro přepravu ruské ropy do zemí Evropské unie, tranzit ale pokračuje bez přerušení.

◼ ENERGETIKA

E.ON Distribuce zvýšila meziročně čistý zisk

Společnost E.ON Distribuce zvýšila v roce 2018 tržby za prodej výrobků a služeb o dvě procenta na 19,6 miliardy korun. Zisk po zdanění vzrostl meziročně o 2,4 procenta na 3,54 miliardy. E.ON zásobuje elektřinou prostřednictvím své distribuční sítě 1,35 milionu zákazníků především z jižních Čech a jižní Moravy. Jeho tržní podíl v tomto sektoru činí asi 21 procent. V distribuci plynu jeho podíl v Česku dosahuje přibližně 10,5 procenta.

◼ E-SHOPY

Amazon zvažuje nové kamenné obchody

Americký internetový prodejce Amazon.com zvažuje, že otevře v Německu kamenné obchody. Řekl to šéf německých operací Amazonu Ralf Kleber v rozhovoru s listem Welt am Sonntag, žádné další detaily však neposkytl. Německo je po Spojených státech druhým největším trhem Amazonu. Společnost má nyní kamenné obchody v USA a ve Velké Británii.

◼ DOPRAVA

Leo Express bude jezdit k běloruské hranici

Český soukromý dopravce Leo Express dostal od polského drážního úřadu povolení pět let provozovat spojení mezi česko-polskou hranicí a hranicí Polska s Běloruskem. Termín zahájení provozu bude závislý na doplňování vozového parku dopravce. Vlaky cestou od české hranice budou zastavovat například v Katovicích, Sosnovci, na třech nádražích ve Varšavě, Mińsku Mazowieckém a Terespolu na polsko-běloruské hranici.