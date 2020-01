Už se tak stává, že zoufalá prvoplánovost diskredituje dobrý nápad. Tak je to s návrhem lidovce Jana Bartoška, aby bývalí premiéři a další lidé s přístupem k utajovaným informacím nesměli dva roky pracovat pro některé firmy z "rizikových" zemí. Představa expremiéra ve službách Huaweie nebo Rosatomu a zneužívajícího tajné informace proti zájmům Česka sice budí hrůzu, ale pravděpodobnost, že se něco takového v dohledné době stane, je mizivá. Bartoškův nápad tak vypadá spíše jako populistický výkřik, který má oslovit tu část voličů, která se obává vlivu autoritativních režimů.

To ovšem neznamená, že byznysové angažmá bývalých vysokých představitelů státu není problém. Pokud by ho snad Bartošek nebo někdo jiný chtěl řešit vážně, mohl by se inspirovat ve Velké Británii. Tam musí být jakékoli zaměstnání nejen expremiérů, ale i exministrů a nejvyšších státních úředníků dva roky po odchodu z funkce schváleno zvláštním poradním orgánem (Advisory Committee on Business Appointments). Důvody jsou mnohem prozaičtější než možnost, že by mohli pracovat ve prospěch nepřátelsky naladěných režimů. Má se zabránit třem formám střetu zájmů: možnosti, že pozice je odměnou za rozhodnutí, která dotyčný udělal ve vládě. Zneužití informací o konkurenci, které dotyčný získal, když byl ve státních službách. A lobbingu na základě kontaktů na nejvyšší místa. ACOBA je v Británii kritizována za "měkkost" a má omezené pravomoci. Ale díky ní jsou nové pozice politiků veřejnou záležitostí. A když se začteme do jednotlivých rozhodnutí, vidíme, že pre­miéři, ministři a úředníci mají alespoň na papíře, že nesmí využívat kontakty na státní úřady ve prospěch svého zaměstnavatele. A to ani přímo, ani nepřímo.

Pokud uvažovat o "karanténě" pro zaměstnávání vysokých představitelů státu, je lepší jít britským směrem. Pravidlo by mělo platit pro širší okruh lidí a mělo by být realističtěji zacíleno. Je daleko větší riziko, že bývalý politik bude zneužívat informace konvenčním způsobem v konkurenčním boji nebo při získávání státních zakázek, než že by nahrával nepřátelsky naladěné mocnosti.