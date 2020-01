Tento týden bude v Praze vypnuto současné digitální vysílání komerčních televizních stanic. Nahradí ho digitální vysílání druhé generace, které by mělo vydržet nejméně do roku 2030. Je to vhodná příležitost zamyslet se nad tím, jak se vlastně celý televizní průmysl během následujících 10 let může změnit. Nejde jen o technické způsoby šíření signálu, ale především o obsah vysílání, jeho vnímání běžnými diváky, doplňkové služby nebo propojení s dalšími technologiemi.