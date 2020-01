Nejvyšší představitelé státu a české katolické církve jednoznačně odmítají vandalský útok na brněnskou mešitu. Neznámý pachatel v pátek nasprejoval na její zeď vzkaz "Nešiřte islám v ČR! Jinak vás zabijeme". Zástupci českých muslimů berou nápis jako výhrůžku, věcí se zabývají policisté, strážníci kolem mešity posílili hlídky.

V neděli na čin reagoval premiér Andrej Babiš (ANO). "Výhrůžky smrtí komukoliv jsou pro mě osobně nepřijatelné, daleko za hranou odlišného názoru či víry, a je správné, že případ začala okamžitě vyšetřovat policie," odpověděl předseda vlády na Twitteru na otázku týdeníku Respekt.

Podobně se vyjádřila i hlava české katolické církve, pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka. Ten upozornil, že nikomu není dovoleno vyhrožovat zabitím, nehledě na náboženství. Náboženskou svobodu má podle něj lidem zajistit stát.

Po pachateli policisté zatím pátrají, případ vyšetřují jako poškození cizí věci. Nahlášená škoda činí podle policie zhruba pět tisíc korun. Kvalifikace činu se však může ještě rozšířit.

Nejde o první projev vandalismu mířící na brněnskou mešitu. Podle předsedy Ústředí muslimských obcí v České republice Muníba Hasana Alraviho však současný útok přišel po delší době klidu. "Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku," řekl Alravi.

Mešita v Brně, kde se muslimové pravidelně scházejí k modlitbám, vznikla v roce 1998. Už tehdy proti ní lidé protestovali, k útokům na ni však dochází hlavně po roce 2015, kdy vrcholila migrační krize a do Evropy mířily statisíce uprchlíků. Kromě nenávistných nápisů a vytlučených oken vandalové v roce 2016 položili před dveře mešity tašku s hlavou prasete, což je pro muslimy nečisté maso. V témže roce se zde sešlo také sto odpůrců islámu pod vedením Martina Konvičky, jedli vepřové a pili alkohol. Muslimové v reakci na to nainstalovali na budovu bezpečnostní kamery, které jsou tam doteď.