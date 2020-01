Vloni v létě obec Lety v Praze-západ hned dvakrát zalilo bahno z okolních polí. Podobně ohrožených obcí jsou v Česku stovky. Souvisí to s vodní erozí půdy. Tomuto riziku je podle Modré zprávy ministerstva zemědělství vystavena více než polovina zemědělské plochy. Ročně se z polí spláchne přibližně 21 milionů tun ornice v přepočtu za deset miliard korun.

Starostka Letů Barbora Tesařová věří, že do budoucna by takovým záplavám mohla předejít protierozní vyhláška. Ministerstvo životního prostředí ji má připravenou od roku 2017. Koncem minulého roku ji poslalo k připomínkovému řízení. To skončilo 2. ledna.