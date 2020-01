Když se dřív v Česku prodávala firma, zájemci se vesměs dělili na dvě skupiny. Finanční investor chtěl firmu koupit a během několika let ji se ziskem znovu prodat. Strategický kupec − nebylo výjimkou, že jím byla zahraniční konkurence − zase získanou firmu často plně pohltil. Nyní je v tuzemsku čím dál aktivnější třetí typ zájemce, takzvané rodinné fondy. Vesměs je zakládají ti, kteří už své firmy úspěšně prodali a získanými penězi chtějí zabezpečit potomky. A také se jim ještě nechce vystoupit z byznysu. "Když je někomu mezi 40 a 50 lety, má ambice ještě něco založit, u něčeho být. Ale už v jiné podobě, nechce řešit každodenní agendu, ale strategii, věnovat tomu celému omezenější dobu. Přirovnal bych to k přechodu z exekutivní do správní role," říká v rozhovoru Igor Mesenský, který v poradenské společnosti KPMG vede oddělení fúzí a akvizic. "Možná v polovině transakcí, které se tady uskutečňují, je kupujícím určitá forma rodinného fondu," dodává.