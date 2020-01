Pro Rakousko je to dějinný okamžik. Předseda lidovců (ÖVP) a budoucí spolkový kancléř Sebastian Kurz a Werner Kogler, šéf strany Zelených (Die Grünen), ve čtvrtek ve Vídni představili společný program příští koaliční vlády. Je to vůbec poprvé v rakouské historii, kdy do politického svazku na celostátní úrovni vstupují tradiční konzervativci s vyhraněně ekologickou stranou.