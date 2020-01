Může to být jedno z prvních rozhodnutí Ústavního soudu v tomto roce. Rozhodnutí, které by zásadně změnilo poměry do příštích sněmovních voleb. Aspoň tak o tom mluví opoziční Starostové a nezávislí, jejichž senátoři už před dvěma lety k Ústavnímu soudu poslali návrh na zrušení části volebního zákona. A teď se podle informací, které již dříve zveřejnila MF Dnes a HN je potvrdili zástupci STAN, schyluje k verdiktu.