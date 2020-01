Setkáváme se v jednom z posledních pracovních dnů končícího roku, sváteční nálada však na něm zatím není vidět. Nepůsobí ani unaveně, byť v minulosti už několikrát řekl, že z pozice předsedy Ústavního soudu nejspíš odejde předčasně. Ostatně v roce 2023, kdy mu vyprší druhý desetiletý mandát, by měl oslavit osmdesáté narozeniny. Teď je však na Pavlu Rychetském ze všeho nejvíc patrné, že před sebou vidí pořád ještě dost práce. A že se nechce smířit s žádnou prohrou, byť by šlo jen o přátelský zápas v tenisu, jako dnes ráno. "Byli jsme v jiném složení než obvykle, moje neteř, která je bývalá závodní hráčka, nemohla. Tak jsem měl někoho jiného a tolik nám to nešlo," poznamenává ­Rychetský.