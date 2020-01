Byla to taková pěkná, až rodinná spolupráce. Kdysi chudé Irsko potřebovalo nalákat co nejvíc mezinárodních firem, a tak jim slíbilo, že když přijdou, dostanou se do ráje. Daňového ráje, abychom byli přesní. A firmy skutečně volání ráje vyslyšely a přišly: v malém Irsku sídlí skoro všechny velké nadnárodní korporace. Těm, kterým by nestačilo vlídné prostředí v Irsku, se pak nabízela spolupráce s Nizozemskem, již zasvěcenci nazývali "dvojitou irskou s holandským sendvičem" a která umožňovala ještě větší daňovou optimalizaci.