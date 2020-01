Vánoční svátky v hudebním průmyslu vždy znamenají vysoké obraty, málokdy ale přinesou tak pozoruhodné příběhy jako tentokrát. Před pár dny americká kapela Metallica oznámila, že na streamovací službě Spotify za rok 2019 překonala hranici jedné miliardy přehrání svých skladeb. A krátce předtím se do čela hitparády Billboardu poprvé dostal hit All I Want for Christmas Is You zpěvačky Mariah Careyové − čtvrtstoletí poté, co vyšel. Obojí díky šťastným byznysovým rozhodnutím.