◼ Televize

Marie Terezie

ČT1, 5. ledna, 20:00

V neděli večer Česká televize uvede čtvrtou část minisérie o Marii Terezii. Původní představitelku hlavní role nahradila o čtyři roky starší Stefanie Reinspergerová. Ve čtvrtém díle se znovu prosazuje romantická či melodramatická linka. V době, kdy u vídeňského dvora řádí jezuitská mravnostní policie, Marie Terezie během návštěvy vojska u Olomouce prožívá vášnivý románek, který nezůstane bez následků.

◼ Opera

Osud

Národní divadlo, Praha, 4. ledna

Janáčkovu operu Osud v režii Jiřího Nekvasila a se scénou Daniela Dvořáka výjimečně uvidí pražské publikum na festivalu Opera 2020. Inscenace, která měla premiéru předloni v ostravském Divadle Antonína Dvořáka, se tuto sobotu přesune do pražského Národního divadla. Zpívají Veronika Holbová, Martin Šrejma nebo Petra Alvarez Šimková, diriguje Jakub Klecker.

◼ Literatura

100 x Václav Havel

Nakladatelství Universum 2019

Po knize, ve které rozebíral stovku citátů TGM, publicista Pavel Kosatík nyní podobně zpracoval myšlenky Václava Havla. V prvních citátech pomyslně sleduje zrání dramatika zaznamenávajícího ve svých hrách jazykovou degradaci a disidenta schopného vyjít s každým. První část Kosatík vnímá jako pilování tezí, tu druhou, kdy už je Havel prezidentem, jako dobu, kdy teze měly být uplatněny. Stejně jako v případě TGM, ani tentokrát autor nestvořil nekritický portrét.

◼ Výstava

Milan Grygar: 2019

Veletržní palác, Praha, do 5. ledna

Už jen do nedělního večera lze ve Velké dvoraně Veletržního paláce navštívit retrospektivní výstavu třiadevadesátiletého experimentátora Milana Grygara. Ten od 60. let usiluje nejen o vizuální záznam zvuku, ale snaží se propojovat obraz se zvukem a prostorem. V Česku jeho dílo poprvé zhudebnil jazzman Jiří Stivín a do svého repertoáru jej zařadil také Agon Orchestra.

◼ Televize

Znovuotevření Státní opery

ČT art, 5. ledna, 20 hodin

Slavnostní galakoncert ke znovuotevření pražské Státní opery je jen pro zvané. Živě ho ale budou vysílat Česká televize a Arte. Průvodní slovo přednese jedenadevadesátiletý spisovatel Pavel Kohout, režíruje Alice Nellis. Pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffense vystoupí sólisté i zahraniční hosté, zazní předehry či árie z děl Richarda Wagnera, Leoše Janáčka či Bedřicha Smetany.

◼ Film a televize

Zlaté glóby 2020

V noci z neděle na pondělí, 2:00

Udílení amerických filmových cen sice nevysílají zdejší televize, ceremoniál nicméně budou přenášet stanice jako NBC nebo streamovací platforma Hulu. Nejvíce nominací může proměnit film režiséra Noaha Baumbacha o rozvodu nazvaný Manželská historie nebo drama Irčan režiséra Martina Scorseseho, obě od Netflixu.

◼ Opera

Hoffmannovy povídky

Janáčkovo divadlo, Brno, 5. ledna

Hoffmannovy povídky, opera Jacquese Offenbacha v režii tvůrčího dua SKUTR, měly v brněnském Janáčkově divadle premiéru v září. Na scénu Národního divadla Brno se tak vrátily téměř po 20 letech. V inscenaci o fantaskním světě básníka, kterému realita splývá s představivostí, účinkují Luciano Mastro, Markéta Cukrová nebo slovenská sopranistka Martina Masaryková.