Umělá inteligence, to jsou všechny ty efektní věci, které počítače stále ještě neumí. Tato polovážně míněná definice ovlivněná žánrem sci-fi má proti těm seriózním výhodu: eliminuje to, co je pro budoucnost oboru méně podstatné. I tak komplexní procesy jako rozpoznávání řeči či překlady do cizích jazyků a vlastně už i autonomní řízení aut se rychle stávají rutinou. Hledíme na ně proto spíše jako na dobře vyladěnou technologii než jako na projev umělé inteligence.

Dlouho se mělo za to, že k tomu, aby stroj dokázal hrát na nejvyšší úrovni strategické hry jako šachy či go, musí něčím podobným umělé inteligenci disponovat. Už na konci tisíciletí počítač dokázal porážet šachové velmistry, dnes dostávají na frak i elitní hráči go. Při partiích nejsložitější tradiční deskové hry přitom existuje tolik pozic, že jen hrubá výpočetní síla nestačí. K překonání zkušeného hráče byla potřeba kombinace přístupů: počítač prohledává strom možných tahů, ovšem jde jen po těch nejslibnějších. Ty mu vytipuje neuronová síť, která se umí zdokonalovat. A učí se rychle. Program AlphaZero, vytvořený výzkumníky firmy DeepMind (placenými penězi Googlu), dokázal už po několika hodinách výuky překonat lidské velmistry i nejlepší specializované programy hned ve třech druzích her včetně šachů.

Je to přelom? "Vždy mě zajímalo, jaké by to bylo, kdyby na Zemi přistáli mimozemšťané inteligentnější než lidé a ukázali nám, jak hrají šachy," řekl dánský šachový velmistr Peter Nielsen. "Teď už to vím," řekl po partii s AlphaZero. A to program záměrně neměl k dispozici knihovnu nejlepších zahájení ani databáze závěrečných pozic, což byla vždy mocná zbraň šachových počítačů. AlphaZero se mistrovské, či spíše mimozemské hře naučil hraním sám se sebou. Začínal náhodnými tahy v rámci pravidel. Po chvíli hrál díky zpětnovazebnímu učení tak, že se sám Garry Kasparov nemohl vynadívat. To je tak impozantní výsledek, že je těžké ho jako krok k obecnější umělé inteligenci nebrat, úvodní definici navzdory. Převahu AlphaZero někteří experti na šachové počítače shazovali tím, že běžel na velmi výkonném hardwaru. Ovšem když před rokem experti DeepMind ve vědeckém časopise zveřejnili všechny detaily, ukázalo se, že AlphaZero se superpočítači s pěti tisíci TPU (tenzorovými jednotkami navrženými pro strojové učení neuronových sítí) jen "ladil formu". Vlastní zápasy odehrál na nesrovnatelně slabším hardwaru, s pouhými čtyřmi TPU, s výkonem srovnatelným s nadupanými − avšak běžně dostupnými − grafickými kartami.

Výpočetního výkonu je přitom k dispozici stále víc. Podle nové ročenky AI Index sestavované na Stanfordově univerzitě se nyní hlavní pokrok odehrává právě na poli hardwaru specializovaného na umělou inteligenci. Výkon roste geometrickou řadou, na to jsme ostatně z výpočetní techniky zvyklí. Ovšem období, za které se výkon zdvojnásobí, trvá pouhé 3,4 měsíce, tedy jen 100 dní. Nejde přitom o krátkodobý výkyv − tento exponenciální kvapík se tančí už od roku 2012. To zcela zastiňuje i slavný Moorův zákon, dle kterého se už přes půl století "řídí" vývoj polovodičových integrovaných obvodů. Možnost trénovat neuronové sítě tak dnes zlevňuje rychleji než cokoli jiného. Co ještě před dvěma roky stálo deset tisíc dolarů, to je dnes k mání za 60. Přesto − nebo právě proto − řada renomovaných firem jako Google, NVidia či Intel vráží do vývoje hardwaru pro umělou inteligenci miliardy dolarů. Málokterý závod totiž slibuje tak neodolatelné ceny.