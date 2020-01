Nadcházející rok nebude v politice jen rokem krajských voleb. Ale zejména rokem klíčových rozhodnutí − jak pro Andreje Babiše, tak pro opozici. Premiér se bude rozhodovat, zda nezmění formu svého mocenského angažmá, a opoziční strany o tom, zda dokážou spolupracovat a zachovat tak naději na změnu české politiky.

Andrej Babiš si bude muset letos vybrat mezi postem předsedy vlády a zájmy Agrofertu. Audit Evropské komise konstatoval, že ač premiér formálně převedl své firmy do svěřenských fondů, stále se nachází ve střetu zájmů. Znamená to, že za současné situace nemůže Agrofert počítat s evropskými dotacemi, což vážně narušuje jeho byznysový model. Pokud Babiš nebude chtít svůj "bývalý" holding poškodit, nezbude mu než zvážit odchod z postu předsedy vlády a instalaci "loutkového" premiéra či premiérky, které by řídil z pozadí. Babišovi se do takového řešení nechce, má ve zvyku řídit všechno osobně. Na druhou stranu musí vědět, že odstoupením by nejen vyřešil problém dotací, ale také obnovil svou auru mučedníka. Aniž by ztratil reálnou moc, mohl by se věnovat permanentní kampani před volbami na podzim 2021. V nich by mohl postavení svého hnutí ještě posílit. Uvolnění premiérského postu, dejme tomu, pro Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou tak není nereálnou variantou.

Rok 2020 bude rokem zásadní volby i pro demokratickou opozici. Má na vybranou mezi nalezením cesty ke spolupráci a marginalizací. Sněmovní volby sice přijdou až v následujícím roce, ale pokud už letos nevykrystalizuje věrohodný volební projekt, bude se na poslední chvíli dávat dohromady těžko. Pokud nevznikne, hrozí hned třem opozičním stranám, TOP 09, STAN a KDU, že se nedostanou do sněmovny. A i v případě, že projdou, budou mít vzhledem k volebnímu systému zvýhodňujícímu větší strany opět minimum poslanců. Předseda ODS Petr Fiala, který se cítí být lídrem středopravé opozice, by tak mohl zapomenout na svůj sen, že se stane premiérem. Bez toho, že by opozice zformovala větší volební blok (nebo bloky), zkrátka nemůže získat nad Babišem a jeho potenciálními partnery, ke kterým loni přibyla Trikolóra Klause juniora, ve sněmovně převahu. Současná neochota k větší spolupráci před krajskými volbami ale nesignalizuje, že by si to opozice dostatečně uvědomovala a byla schopná se přes víceméně malicherné spory přenést.

Právě podzimní krajské volby mohou být pro opozici budíčkem. S největší pravděpodobností to budou vůbec první volby tohoto typu, které drtivě vyhraje hlavní vládní strana. Zatímco všechny dosavadní krajské volby byly více či méně ve znamení protestu proti momentální vládní garnituře, tentokrát roztříštěná opozice nemá silné téma, které by jí umožnilo mobilizovat voliče, jako se to povedlo v roce 2000 Čtyřkoalici kampaní proti opoziční smlouvě Zeman−Klaus, v roce 2004 ODS proti socialistické vládě nebo v roce 2008 ČSSD proti poplatkům ve zdravotnictví. V době pozdní ekonomické konjunktury voliči nemají důvod dávat Babišově vládě výstrahu. ANO tak zřejmě vyhraje všude kromě Libereckého, Zlínského a možná Středočeského kraje a potvrdí dominanci na všech úrovních. Jestli ani tento pravděpodobný výsledek opozici nepřiměje ke spolupráci pro sněmovní volby, není jí pomoci. Už letos bude zaděláno na to, že Česko bude na dalších několik let Babišovo − ať už bude dotyčný sedět v křesle premiéra, nebo vládu řídit přes esemesky.